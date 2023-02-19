كوريا الشمالية تهدد برد قوي وساحق ضد أي عدوان

أكدت نائبة مدير إدارة "الدعاية والإعلام كيم يو جونغ " اليوم الأحد 19/2/2023 إن كوريا الشمالية ليست لديها أي نية للتواصل مع كوريا الجنوبية.

وحذرت كيم جونغ-أون شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، من أن بلاها ستتخذ رد فعل قويا وساحقا، ضد أي أعمال عدائية ضد بيونغيانغ.

وحذرت أيضا كوريا الجنوبية بإعادة النظر في تبعات أفعالها المتهورة، مضيفة أن الصواريخ الباليستية عابرة للقارات الكورية الشمالية، لا تستهدف سول.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت صاروخ باليستي عابر للقارات طراز “هواسونج15-” .

انتقدت كيم الولايات المتحدة بسبب استغلال مجلس الأمن الدولي في فرض سياستها العدائية ضد الشمال، داعية واشنطن إلى الكف عن تهديد أمن بيونغيانغ.