زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب مدينة الدقم بسلطنة عمان

أعلن مركز رصد الزلازل في سلطنة عمان، اليوم الأحد، عن وقوع هزة أرضية بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر ضربت مدينة الدقم .

وتتواصل الهزات الأرضية في مختلف دول العالم بعد كارثة الزلزال المدمر الذي هز سوريا وتركيا، فجر 6 فبراير الجاري، حيث بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وكانت قد أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن وقوع هزتين أرضيتين بقوة 4.3 و4.5 على مقياس ريختر في كهرمان مرعش وغازي عنتاب.