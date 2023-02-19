الاحتلال يستثمر 2.59 مليار دولار مع الإمارات والأخيرة تصف العلاقة بـ"الزواج الجميل"

وصف عبد الله عبد العزيز الشامسي، القائم بأعمال المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار العلاقة مع "إسرائيل" بـ"الزواج الجميل" ، خلال مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست" ، مشيراً إلى الشركات الإسرائيلية تريد الوصول إلى الأسواق في آسيا من خلال أبوظبي، وزعم أنها تستطيع عبرها الوصول إلى مليارات الأشخاص.

تتوقع الإمارات أن تصل إلى هدفها المتمثل في بلوغ 10 مليارات دولار سنويًا في النشاط الاقتصادي مع دولة الاحتلال بحلول 2026

وقال: “هذه أسواق جديدة يمكن للشركات الإسرائيلية الاستفادة منها. نحن نتحدث عن مليارات الأشخاص والأعمال المهمة التي يمكن تنفيذها بمجرد الوجود في أبوظبي”.

وبحسب الصحيفة أمضى الشامسي، يوم الأربعاء الماضي، في قمة الاستثمار التي عقدتها منصة استثمار المخاطر “Our Crowd” في مدينة القدس المحتلة، حيث كان يسعى لإيجاد شركات تكنولوجية إسرائيلية جديدة مهتمة بممارسة الأعمال التجارية في بلاده.

وأشارت إلى أنه ومنذ حوالي عامين، أسس مكتب أبوظبي للاستثمار أول مكتب تمثيلي دولي له في تل أبيب. ونقلت عن الشامسي قوله: “نعمل بالأساس على تعزيز العلاقات التجارية بين أبوظبي وإسرائيل… بدأنا مباشرة عقب اتفاقية إبراهام (اتفاقيات تطبيع دول عربية مع إسرائيل برعاية أمريكية عام 2020)، بفتح مكتب في تل أبيب”.

أوضحت صحيفة جيروزاليم بوست" أن حجم التجارة بين الإمارات ودولة الاحتلال بلغ 2.59 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 124% عن العام السابق.

والعام الماضي 2022، وقّعت إسرائيل والإمارات اتفاقية التجارة الحرة، ما يعني أنه من المتوقع زيادة كبيرة في حجم التجارة في السنوات المقبلة، وفق الصحيفة.