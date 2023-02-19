سعر الدولار أمام الليرة السورية اليوم الأحد 19 فبراير 2023 لحظة بلحظة، لم يؤثر وقوع الزلزال المدمر على سوريا وتركيا على سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، إذ حافظت العملة الأمريكية على قيمتها مقابل الليرة السورية في البلاد التي تشهد انخفاضا كبيرا وملحوظا أفقدتها أكثر من 90% من قيمتها مقابل العملات الأجنبية الأخرى لاسيما الدولار الأمريكي، على عكس الدولار الذي حافظ على مستواه رغم ما حدث في البلاد.

كم بلغ سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم في السوق السوداء

كم بلغ سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم في السوق السوداء، حافظ سعر الدولار الأمريكي على مستواه مقابل الليرة السورية حتى بعد وقوع الزلزال المدمر الذي راح ضحيته أكثر من 40 ألف شخص، حيث لم يتأثر بالأحداث التي جرت وبقي محافظا على قيمته أمام الليرة، وبعد أن تصدر مواقع البحث، قرر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، نشر سعر الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء وعند الصرافين، ليتعين على المعنيين الاطلاع على أسعار العملات في سوريا من هنا.

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سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء، لم يتغير سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في معاملات اليوم الأحد 19 فبراير 2023، حيث استقر عند مستويات 7250 ليرة للشراء، و7400 ليرة للبيع، وهي نفس أسعار يوم أمس السبت، لكن يمكن أن يتغير سعر الدولار أمام الليرة السورية في ساعات النهار من الآن، فهي كما المعهود ليست ثابتة على رقم معين، وقد تتغير الأرقام في لحظة واحدة، وذلك وفق المعطيات والأحداث الجارية في المنطقة.

الدولار كم ليرة سورية اليوم؟

الدولار كم ليرة سورية اليوم؟ يبحث السوريون عن سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية عبر شاشات التداول اليومية في البلد الشامي، حيث استقر سعر الدولار أمام الليرة السورية في تعاملات اليوم، إذ بلغ الدولار مقابل الليرة السورية وفقًا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 725 ألف ليرة سورية أي نحو ثلاثة أرباع مليون ليرة سورية وهو رقم تاريخي لم تعهده الليرة من قبل.