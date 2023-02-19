بالفيديو القـــدس تعلن العصيــان المدني ابتداءً من اليوم

اعتبارا من الساعة الثانية من فجر اليوم الأحد 19/2/2023 ، بدأت القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي وأهالي مخيم شعفاط وبلدة عناتا شرق القدس ، عصياناً مدنياً ضد الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساته القمعية.

القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي دعت العمال إلى عدم التوجه إلى أماكن عملهم داخل أراضي الداخل المحتل ومقاطعة الاحتلال وعدم التعامل معه بشتى الطرق من بينها المعاملات الرسمية ودفع الفواتير والرسوم والضرائب وبلدية الاحتلال.





العصيان المدني يأتي كرد فعل من المواطنين في القدس المحتلة على جرائم حكومة الاحتلال اليومية ضد أهالي القدس وكافة المحافظات الفلسطينية من قتل واعتقالات وهدم للمنازل، بالإضافة إلى ما يتعرض له أهالي مخيم شعفاط وبلدة عناتا من تنكيل وقمع واعتداءات يوميا

وطالبت بإغلاق الطريق المؤدي إلى حاجز مخيم شعفاط وعدم السماح لأي شخص المرور من خلاله، وإغلاق مدخل بلدة عناتا.

وفي بلدتي جبل المكبر والرام، جرى الإعلان عن الانضمام للعصيان المدني التحاما مع مخيم شعفاط.