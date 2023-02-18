سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 19 فبراير 2023

تراجعت أسعار الذهب اليوم بمصر، في تداولات صباح الأحد 19 فبراير/ شباط 2023، وسط مبيعات محدودة، فيما رأى تجار أنها فرصة مناسبة للشراء، حيث قفز مؤشر الدولار لأعلى مستوى في ستة أسابيع ليجعل المعدن النفيس أقل جاذبية للمشترين حائزي العملات الأخرى، وكذلك ارتفعت عائدات السندات.

سعر الذهب اليوم في مصر

ويعد الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

سعر الذهب اليوم في مصر

تراجع سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر إلى 1914.25 جنيه للشراء، و1925.75 جنيه للبيع، مقابل 1920 جنيها للشراء، و1931.5جنيه للبيع أمس، وفقا لبيانات منصة "آي صاغة".

وهوى سعر غرام الذهب اليوم عيار 18 في مصر إلى 1435.75 جنيها للشراء، و1444.25 جنيه للبيع، مقابل 1440 جنيها للشراء، و1448.5 جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

تراجع سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 1675 جنيهاً للشراء، و1685 جنيهاً للبيع، مقابل 1680 جنيها للشراء، و1690 جنيها للبيع أمس.

وهذه الأسعار دون إضافة قيمة المصنعية والدمغة والضريبة. ومع المصنعية فإن سعر الغرام يزيد بقيمة تتراوح ما بين 60 إلى 120 جنيها.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة 14685 جنيهاً.

سعر الدولار اليوم في مصر

واعتبر تجار بالسوق، أن الوقت الجاري يعد مناسبًا لشراء المعدن الأصفر للاستثمار أو لشراء المشغولات الذهبية، لأنه من المتوقع أن يرتفع سعر الذهب بحلول نهاية العام الجاري.

وقال أمير رزق عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بمصر، في تصريحات لصحف محلية، إن سعر الذهب تراجع في الأسواق المحلية بفعل تراجعه عالميًا، إلا أن سعر الدولار يشهد ارتفاعًا في الأسواق العالمية ما سيؤثر محليًا.

سعر الذهب عالميا

سجّل الذهب عالمياً تراجعاً للأسبوع الثالث على التوالي متأثرا بارتفاع الدولار وعائدات السندات بعد تصريحات جديدة تميل لتشديد السياسة النقدية من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)

وعلى صعيد المعاملات الفورية ارتفع سعر الذهب 0.1% إلى 1843 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول. وانخفض المعدن الأصفر 1.4% حتى الآن هذا الأسبوع.

وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لشهر إبريل/ نيسان المقبل 0.02% إلى 1851.45 دولار للأوقية.

وقال فيليب ستريبل كبير محللي استراتيجيات الأسواق لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاجو إن السوق متأثرة بارتفاع الدولار إلى جانب تصريحات مسؤولي المركزي الأمريكي التي تميل إلى تشديد السياسة النقدية.

وقال مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع إنه كان ينبغي على المجلس أن يرفع أسعار الفائدة بقدر أكبر مما فعل في وقت سابق من الشهر الجاري.