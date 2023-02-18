سعر الذهب اليوم في السعودية الأحد 19 فبراير 2023- شهد سعر الذهب اليوم في السعودية، ارتفاعاً بداية تعاملات اليوم رغم اتجاه "النفيس" عالمياً للتراجع مقابل الدولار، حيث يعد الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

وقال فيليب ستريبل كبير محللي استراتيجيات الأسواق لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاجو إن السوق متأثرة بارتفاع الدولار إلى جانب تصريحات مسؤولي المركزي الأمريكي التي تميل إلى تشديد السياسة النقدية.

وقال مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع إنه كان ينبغي على المجلس أن يرفع أسعار الفائدة بقدر أكبر مما فعل في وقت سابق من الشهر الجاري.

كم سعر الذهب اليوم في السعودية للبيع والشراء

صعد سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية ليصل إلى 222.17 ريال (59.27 دولار)، مقابل 220.03 ريال (58.66 دولار) أمس، بحسب منصة "gold-price-today.com".

كما زاد سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية ليبلغ 166.63 ريال (44.45 دولار)، مقابل 165.03 ريال (44 دولارا) أمس.

سعر غرام الذهب عيار 21 في السعودية

ارتفع سعر الذهب في السعودية غرام عيار 21 إلى 194.40 ريال (51.86 دولار)، مقابل 192.53 ريال (51.33 دولار) في ختام تداولات أمس الجمعة.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

صعد سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم مسجلا 1555 ريالاً (414.88 دولار)، مقابل 1540 ريالا (410.65 دولار) أمس.

يشار إلى أن الذهب عيار 24 معفي من الضرائب في السعودية، إلا أن هناك ضريبة على مصاريف صك وصناعة السبائك بقيمة 5%، أي أن الضريبة ليست على قيمة السبيكة بل فقط على مصاريف صناعتها.

تحركات سعر الذهب عالميا اليوم

سجّل سعر الذهب عالمياً تراجعاً للأسبوع الثالث على التوالي متأثرا بارتفاع الدولار وعائدات السندات بعد تصريحات جديدة تميل لتشديد السياسة النقدية من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وخلال المعاملات الفورية زاد 0.1% إلى 1843 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول. وانخفض المعدن الأصفر 1.4% حتى الآن هذا الأسبوع.

وسجلت العقود الأمريكية الآجلة لشهر إبريل/ نيسان 2023 متوسط سعر 1851.45 دولار للأوقية.