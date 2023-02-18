بالفيديو آرسنال يقلب الطاولة على أستون فيلا ويعزز مكانه في صدارة الدوري

قلب فريق أرسنال تأخره بهدف أمام مضيفه أستون فيلا إلى فوز 4 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت18/2/2023، في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل رباعية الجانرز "بوكايو ساكا (16) وأوليكساندر زينشينكو (61) وإيمليانو مارتينيز بالخطأ في مرماه (90+3) وجابريل مارتينيلي (90+8)"، بينما أحرز أولي واتكينز (5) وفيليب كوتينيو (31) للفيلانز.

بهذا الفوز ارتقى آرسنال لصدارة الترتيب، رافعًا رصيده إلى 54 نقطة، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 28 نقطة في المركز الـ11.

وفيما يلي مقطع فيديو أهداف أرسنال واستون فيلا في الدوري الانجليزي الممتاز 2023: