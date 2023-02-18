رسميًا.. موعد أول أيام شهر رمضان 2023- كم باقي لشهر رمضان 2023، يسأل الكثير حول العالم، عن الشهر الذي ينتظره المسلمون في مختلف الدول العربية والعالم باعتباره شهر الصيام والقيام، الذي يتضاعف فيه الأجر والثواب، فيسألون عبر محركات البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي عن العد التنازلي موعد شهر رمضان المبارك 1444- كم باقي لشهر رمضان 2023، وموعد اليوم الأول من شهر رمضان 1444 – 2023، وعلى تقويم شهر رمضان المبارك بالهجري والميلادي، لذا نسعى في فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية لعرض العد التنازلي موعد شهر رمضان المبارك 1444- كم باقي لشهر رمضان 2023.

رسميًا.. موعد أول أيام شهر رمضان 2023- كم باقي لشهر رمضان 2023

شهر رمضان المبارك هو تاسع شهر في التقويم الهجري بعد شهر شعبان، ويليه شهر شوال، وهو شهر الصوم الذي يمتنع فيه المسلمون عن الطعام والشراب من الفجر حتى غروب الشمس، وتجدر الإشارة إلى أن شهر رمضان 1444 سيكون خلال شهر مارس وشهر أبريل من العام القادم 2023.

اليوم الأول من شهر رمضان المبارك عام 1444 – 2023 سيكون يوم الخميس 23 مارس آذار عام 2023 م، وذلك وفقًا للتوقعات الفلكية التي قالت إن يوم الأربعاء 22 مارس سيكون اليوم الأخير من شهر شعبان، وسيتم استطلاع هلال الشهر الفضيل خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، عن موعد أول أيام شهر رمضان 2023، إذ ينتظر جموع المسلمين موعد بداية الشهر الكريم، والذي يعد فرصة يجب اغتنامها للتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى.

وأشار الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، إلى أن موعد أول أيام شهر رمضان 2023 يحل يوم الخميس 23 مارس المقبل.

وأوضح القاضي في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن تحديد موعد أول أيام شهر رمضان 2023 جاء بالتزامن مع تحديد غرة شهر شعبان 1444، والمقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير الحالي، وعدته 30 يوما.

ونوه بأن هلال شهر شعبان 1444 سيولد مباشرة في الساعة التاسعة و7 دقائق بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الاثنين الموافق 29 رجب الحالي الموافق 20 فبراير الحالي «يوم الرؤية.