معلمة تُثير الغضب في الجزائر بهذا العقاب لتلاميذها

حالة من الغضب ومطالبات بالعقاب لمعلمة مدرسة في الجزائر، بعد أن أقدمت على حلاقة شعر 5 من طلابها بطريقة عشوائية لمعاقبتهم وإجبارهم على الانضباط داخل الفصل الدراسي.

وذكر روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بأن الواقعة وقعت في مدرسة الشهيد سعد الله عمار الابتدائية في مدينة جميلة بولاية سطيف شرقي الجزائر قبل أيام حين أقدمت المعلمة على حلق شعر 5 من تلاميذها بواسطة المقص أمام زملائهم كنوع من القصاص.

وطالب نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي بمحاسبة المعلمة على فعلها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها بسبب تفريغ غضبها بطريقة لا تليق بالمعلم ومهنة التعليم والتي قد تؤثر بشكلٍ سلبي على الحالة النفسية للطلبة المعاقبين.

من جهته، قال مدير التربية لولاية سطيف أن ما صدر عن المعلمة يعكس" قلة خبرتها" و"تسرعها لفرض الانضباط" داخل الفصل الدراسي مشيرًا إلى أنها معلمة جديدة استفادت من الإدماج مؤخرًا ولا تمتلك الخبرة الكافية للاستعانة بالطرق البيداغوجية المعتمدة داخل المؤسسات التربوية.

وأكد مدير التربية أن المعلمة اعترفت بالخطأ والتقت بأولياء أمور الطلبة الخمسة وقدمت لهم اعتذارًا رسمي، فيما كلّفت المديرية المفتش ومدير الابتدائية برفع تقرير رسمي على الأستاذة.