اعتقال 11 مواطناً من القدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت 18/2/2023، 7 شبان خلال الأجواء المتوترة التي شهدتها منطقة باب العامود في القدس المحتلة.

وأفاد نادي الأسير بأن المعتقلين هم:

١) يحيى عوض الباسطي

٢) محمد نضال ابو حامد

٣) مالك منذر رجبي

٤) مالك شادي سلايمه

٥) نعمان مازن ابو سنينه

٦) ادم عدنان حرحش .

٧) محمد فريد الرجبي.

٨) يوسف عمار حداد.

٩)موسى نضال الطويل.

١٠)عبد القادر محمد القري.

١١) جهاد يوسف حسن.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتدت على المواطنين، صباح اليوم، الذين توافدوا لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج في المسجد الأقصى المبارك، في منطقة باب العمود، واعتقلت 4 منهم وهم: يحيى الباسطي، وعبود عزيز الحداد، واسحاق عزيز الحداد، ومحمد عزيز الحداد وجميعهم من القدس.