مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا بث مباشر يلا شوت، بتوقيت مكة المكرمة يلتقي العملاق الاسباني ريال مدريد غريمه أوساسونا في الدوري الاسباني لحساب الجولة الـ22، على أرضية ملعب أل سادار، وعينه على تحقيق الفوز والانتصار في المباراة كمحاولة من ريال مدريد لملاحقة المتصدر برشلونة، لهذا متابعين الكرام وعشاق ريال مدريد هذه المقالة للحديث عن رابط مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الاسباني الممتاز 2023، خاصة وان عشاق مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا مباشر سيكون لهم الحظ الأكبر في عمليات البحث على مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد اليوم في الدوري الاسباني أمام أوساسونا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا بث مباشر يلا شوت

وبث المباشر لمباراة ريال مدريد وأوساسونا الان سيكون منقول عبر قناة بي ان سبورت القطرية وتحديداً عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق: رؤوف خليف، وكذلك سيكون البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري عبر قناة Setanta Sports 2 Eurasia HD و قناة TV2 Sport 1 Norge.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأوساسونا

وبث مباشر مباراة ريال مدريد وأوساسونا سيكون باشراف الحكم الدولي خوسيه لويس مونويرا مونتيرو وحكم الفار في مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الاسباني الممتاز2023، الحكم : خوسي لويس غونزاليس غونزاليس، علما ً أن مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأوساسونا هو الدور الثاني لبطولة الدوري الاسباني الممتاز اذ تعادل ريال مدريد أمام أوساسونا بنتيجة هدف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين علي أرضية ملعب سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري

وحول موعد مشاهدة مباراة ريال مدري وأوساسونا مباشر في الدوري، ستكون عند الساعة العاشرة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وعند العاشرة أيضا بتوقيت القدس الشريف العاصمة الفلسطينية، أما بتوقيت العاصمة السعودية مكة المكرمة عند الساعة الحادي عشر، وكذلك بتوقيت العاصمة القطرية الدوحة عند الساعة الحادي عشر ستكون مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا مباشر عبر قناة بي أن سبورت القطرية.

ريال مدريد واوساسونا مباشر تويتر

وقبل البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري، تحدث كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن مدى انشغاله بمباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا، والمنافسة بين فينيسيوس جونيور ورودريجو.

وأتى ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أجراه اليوم الجمعة، والخاص بمواجهة أوساسونا غدا السبت، ضمن لقاءات الجولة رقم 22 من الدوري الإسباني.

وعلق أنشيلوتي على صورة كرة القدم الإسبانية مع أزمة برشلونة الأخيرة: "أنا أركز على المباريات ليس أكثر من ذلك، هل هناك أشخاص يشككون في المسابقة؟ لن يكون ذلك جيدا، يجب أن تكون الرياضة نظيفة، وعلينا التعاون جميعا لتحقيق ذلك".

بث مباشر ريال مدريد تويتر

وتطرق مدرب الريال للحديث عن ألفارو رودريجيز، قائلا: "يبلي البلاء الحسن، تواجد في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 سنة مؤخرا، وهذا سبب عدم الاسعانة به في المباريات الأخيرة، سيكون متواجدا غدا، هو فتى نثق به ولاعب لا نملك مثله"

وعن وجود منافسة بين فينيسيوس جونيور ورودريجو في الجانب الأيسر: "لا، سيكون من الجنون وضعهما في تنافس، ما يحدث أننا في بعض الأحيان نعتمد على أسلوب لعب (4-4-2)، مع تواجد فينيسيوس ورودريجو في الأمام".

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأوساسونا تلفزيون الفجر

بعدما تناولنا تصريحات المدرب أنشيلوتي، سنوضح لكم تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام أوساسونا في الدوري الاسباني، فحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن التشكيلة المتوقعة لريال مدريد في مباراة اليوم، كالآتي: حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أما الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - روديجر – ألابا، والوسط: مودريتش - تشواميني – سيبايوس، أما خط الهجوم: فالفيردي - رودريجو – فينيسيوس

يلا شوت مباشر مباراة ريال مدريد وأوساسونا الان

وأخيرا كون مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا مباشر في الدوري الاسباني، لها متابعة وبحث في هذه الأوقات، سنضع لكم متابعين الكرام رابط مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري عبر موقع يلا شوت المتخصص في عرض المباريات على مدار الوقت والساعة من بينها مباراة ريال مدريد وأوساسونا الان من خلال الرابط التالي هنــــــــا

بث مباشر ريال مدريد يلا شوت

وأيضا بث مباشر ريال مدريد وأوساسونا مباشر ، يتم البحث عن مشاهدتها عبر موقع تلفزيون الفجر المتخصص أيضا في عرض المباريات على مدار الوقت والساعة وبجودة عالية وبدون تقطيع، لهذا سنضع لكم متابعين الكرام مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا مباشر تلفزيون الفجر من خلال الرابط التالي هنـــــــــا