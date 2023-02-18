طقس فلسطين: تطورات الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع

توقعت الأرصاد الجوية، اليوم السبت 18/2/2023، أن يكون طقس فلسطين دافئ حتى نهاية الأسبوع الحالي.

فيما توقع الراصد الجوي ليث العلامي، أن الأيام المقبلة ستشهد استقراراً دون أمطار حتى نهاية الشهر، لكن يبقى الجو بارداً مساء وليلاً وفي ساعات الصباح الباكر.

ويكون الجو اليوم السبت، صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة ، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة، توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو صاف بوجه عام وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الاحد 2023/02/19 : يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الاثنين 2023/02/20 : يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة ، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .