كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستيا تجاه بحر الشرق

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت 18/2/2023، أن جارتها الشمالية أطلقت صاروخاً باليستيا بعيد المدى تجاه البحر الشرقي في ثاني إطلاق من نوعه خلال العام الجاري.

جاء ذلك بعد يوم من تهديد بيونغ يانغ باتخاذ إجراءات قوية ضد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بسبب تدريباتهما العسكرية المشتركة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة (JCS) في بيان، إنها "رصدت عملية الإطلاق من منطقة "سونان في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ في الساعة 17:22 مساء بالتوقيت المحلي (08:22 ت.غ)"، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول موقع سقوط الصاروخ.

وأضافت الهيئة: "جيشنا يحافظ على وضع استعداد دفاعي قوي بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة بالإضافة إلى تعزيز المراقبة واليقظة"، حسب وكالة "يونهاب" المحلية.

بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو، في تصريح صحفي، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار من الصاروخ، الذي سقط داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، على بعد حوالي 200 كلم غرب جزيرة أوشيما.

وتقع أوشيما قبالة الساحل الغربي لجزيرة هوكايدو الرئيسية في أقصى شمال البلاد.

ووفقًا للجيشين الكوري الجنوبي والياباني، تم إطلاق الصاروخ من زاوية عالية، على ما يبدو بهدف تجنب الوصول إلى أراضي الدول المجاورة، واستمرت رحلة الصاروخ الجوية حوالي 900 كلم على ارتفاع أقصى يبلغ 5700 كلم على مدار ساعة كاملة.

والجمعة، هددت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية باتخاذ إجراء قوي "غير مسبوق" ضد منافسيها، بعد أن أعلنت سيول عن سلسلة من التدريبات العسكرية المقبلة مع الولايات المتحدة بهدف تعزيز الرد على تهديدات بيونغ يانغ المتزايدة.

وجاءت هذه الخطوة بعد 49 يوما من إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي قصير المدى في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي.