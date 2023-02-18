الاعلان عن صرف المنحة القطرية عن شهر فبراير2023، يستفيد من المنحة القطرية في قطاع غزة قرابة الـ100ألف أسرة فقيرة وفقاً لإعلان اللجنة القطرية لإعادة اعمار قطاع غزة الشهري المتعلق في صرف المنحة القطرية، بقيمة 100 دولار تصرف مقابل العملة المحلية بـ310شيكل من خلال المعارض والمحال التجارية المنتشرة في قطاع غزة، وكون المنحة القطرية باتت محط اهتمام كبير وفحص دائم عبر موقع الاستعلام الحكومي المتخصص في عرض نتائج بحث المستفيدين من المنحة القطرية شهر فبراير/2023م، وخاصة هذه الأيام عن موعد صرف المنحة القطرية، والذي سنوضحه لكم وفقاً لمصادر صحفية نقلت عن مصدر مسؤول في اللجنة القطرية لإعادة اعمار قطاع غزة.

الاعلان عن صرف المنحة القطرية عن شهر فبراير2023

والشهر الماضي يناير 2023، أعلن السفير القطري محمد العمادي صرف المنحة القطرية عن شهر 1-2023 لـ 100 ألف عائلة بواقع 100 دولار لكل عائلة تصرف قيمتها 310 شيكل من كافة المحال والمعارض التجارية التي تتعاقد معها اللجنة القطرية وبواسطة معاملة بنك فلسطين.

موعد صرف المنحة القطرية 100دولار

وتعتبر المنحة القطرية جزء وعامل مساند لكافة العائلات الفلسطينية في قطاع غزة التي تستفيد من المنحة القطرية على مدار الأعوام السابقة، بسبب الحصار الإسرائيلي الذي شل كافة مناحي الحياة في غزة وسبب أوضاع اقتصادية صعبة جداً، جعلت من نسبة البطالة هي الأعلى على مستوى العالم، فضلاً عن ارتفاع خط الفقر إلى معدلاتها عن دول العالم.

التنمية بغزة توضح لـ "فلسطين اليوم" حقيقة الأخبار المتداولة بشأن صرف #المنحة_القطرية اليومhttps://t.co/LH4ivRlwZt — وكالة فلسطين اليوم الاخبارية (@paltoday) October 24, 2022

موعد صرف المنحة القطرية 100دولار 2/2023

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

تصرف المنحة القطرية للأسر التي ليس لها مصدر ثابت من جهات حكومية أو قطاع خاص.

- يجري صرف المنحة القطرية للمستفيدين بناء على عدد الأبناء والحالة الأسرية والمرضية.

- يجري صرف المنحة القطرية لمن استلم أقل من 34 مرة.

- يمكن قبول المستفيدين ممن استلموها أكثر من 34 مرة، بشرط أن يكون لديه 3 من الأبناء أو أكثر.

- توقيف تسليم المسافرين لحين عودتهم من السفر.

- توقيف تسليم من لديه تصريح عمل في الداخل المحتل.

- توقيف من ليس لديه هاتف محمول إلى حين تعديل بياناته على برنامج الدخول الموحد.

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موعد صرف المنحة القطرية عن شهر فبراير 2023

وحول موعد صرف المنحة القطرية لشهر فبراير 2 /2023، وفقاً للعديد من المصادر الصحفية المقربة من القائمين على إدارة صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة، فأن موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر 2فبراير 2023، سيكون خلال الأسبوع الجاري على أقل تقدير في نهاية الأسبوع الثلاثاء أو الأربعاء.

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