تونس تتفوق على فلسطين بـ29 هدف مقابل لاشيء

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:33 م
18 فبراير 2023
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فاز المنتخب التونسي على فريق فلسطين، اليوم السبت 18/2/2023، ب29 هدف مقابل لاشيء في البطولة العربية.

واجتمع الفريقان على ملعب نادي العين للفروسية والرماية والغولف في مدينة العين الإماراتية في البطولة العربية لسباعيات الرجبي التي تقام حاليا في الفترة بين 18 و21 من فراير الحالي.

وتعتبر البطولة الحالية لـ المنتخب الرجبي هي النسخة الثامنة على صعيد الرجال بمشاركة 9 منتخبات هم: المستضيف الإمارات، مصر، تونس، ليبيا، فلسطين، السودان، سوريا، السعودية والأردن ويعد المنتخب الوطني التونسي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة في فبراير العام الماضي بعد الانتصار على المنتخب الليبي 55:0.

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