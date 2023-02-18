مواعيد عرض برنامج الصدمة على ام بي سي mbc في رمضان 2023

مواعيد عرض برنامج الصدمة الجديد على قناة mbc في رمضان 2023 ، قام فريق فلسطين اليوم الاخباري على الفور في وضع الإجابة حول هذا التساؤل بخصوص موعد عرض برنامج الصدمة في موسمه الجديد حيث يعرض طيلة الشهر بعدد 30 حلقة وبواقع حلقة كل يوم ، حيث استطاعت فكرة البرنامج الذي عرض لأول مرة في عام 2016 ويتم تصويره في العديد من مدن وعواصم الدول العربية ان تشكل لها قاعدة جماهيرية عريقة وكل ما عليكم الان بعد المقدمة من المواصلة في المتابعة للتعرف على جميع المعلومات الخاصة به حيث جاءت تفاصيلها على النحو التالي :

موعد برنامج الصدمة 2023 على mbc

وفي هذه الفقرة ارفقنا لكم الإجابة الصحيحة عن موعد برنامج الصدمة في رمضان 2023 على قناة ام بي سي mbc حيث يعرض في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة ويعاد في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل ، وهو من تقديم كل من آلاء حسين وكريم كوجاك .

فكرة برنامج الصدمة 2023 على ام بي سي

ويتمتع برنامج الصدمة الذي يعرض على قناة ام بي سي mbc طيلة شهر رمضان المبارك ، بصفات فريدة تجعل المشاهد يتابعه بصورة دورية دون انقطاع ، إذ أنه قائم على طرح قضايا جريئة ويتبع أسلوب الاستفزاز لمعرفة كافة ردود أفعال الناس.

ويكون الناس في موقف صعب أو مشكلة أخلاقية معينة ، وبعد أن تتم عملية العرض أي المقلب يقوم طاقم البرنامج في نهاية كل موقف يصورنه في تعريف الناس بفكرته ، وهي تأتي ضمن معالجة القضايا الاجتماعية .

مشاهدة برنامج الصدمة 2023 على mbc

وفي هذا الاطار وضعنا لكم تردد قناة ام بي سي mbc مصر حيث يترتب عليكم ضبطته على الرسيفر من أجل مشاهدة برنامج الصدمة 2023 كاملةً وهو التالي:

أولا: وفي التردد الأول جاء ، على القمر الصناعي نايل سات 11470 عمودي 5/6 تركيا، الشام والخليج .

ثانيا: وفي التردد الثاني جاء ، على القمر الصناعي نايل سات 11559 عمودي 5/6 غرب إفريقيا .

ثالثا: وفي التردد الثالث جاء ، على القمر الصناعي عربسات 11270 عمودي 5/6 تركيا، الشام والخليج .

رابعا: وفي التردد الرابع جاء ، على القمر الصناعي عربسات 12284 عمودي 5/6 غرب إفريقيا.

وفي نهاية المقالة نتمنى ان تكون قد تعرفتهم على مواعيد برنامج الصدمة الجديد على قناة mbc في رمضان 2023 ، كما ونعهدكم إلى أننا نضع يوميا سلسلة مقالات حول برامج هذه القناة التي تجذب الملايين لمتابعتها .