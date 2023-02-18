تفاصيل برنامج الصدمة الجديد على mbc في رمضان 2023

تفاصيل برنامج الصدمة الجديد على قناة mbc في رمضان 2023 ، ومع اقتراب العد التنازلي لشهر رمضان المبارك بدأ متابعي القناة وبالتحديد هذا البرنامج العريق والذي حقق نجاحات في غاية الأهمية بسبب اللقطات التي عرضها في جذب الجمهور في قضايا اجتماعية عدة في البحث عبر محرك جوجل من أجل الوصول إلى تفاصيل برنامج الصدمة حيث رصد فريق فلسطين اليوم الاخباري في الساعات الماضية عمليات بحث مرتفعة يطلب فيها الجمهور الكريم التعرف عليه من مواعيد وطريقة عرضه وكل هذا ستجدونه في السطور التي تلي هذه المقدمة حيث اضفنا لكم فيها أيضا تردد القناة من أجل ضبطته على شاشات التلفاز ومشاهدة برنامج الصدمة وهو على النحو التالي:

موعد برنامج الصدمة 2023 على mbc

وفي هذه الفقرة ارفقنا لكم الإجابة الصحيحة عن موعد برنامج الصدمة في رمضان 2023 على قناة ام بي سي mbc حيث يعرض في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة ويعاد في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل ، علما أن حلقات برنامج الصدمة يتم في دول عربية عدة . وهو من تقديم كل من آلاء حسين وكريم كوجاك .

فكرة برنامج الصدمة 2023 على ام بي سي

ويتمتع برنامج الصدمة الذي يعرض على قناة ام بي سي mbc طيلة شهر رمضان المبارك ، بصفات فريدة تجعل المشاهد يتابعه بصورة دورية دون انقطاع ، إذ أنه قائم على طرح قضايا جريئة ويتبع أسلوب الاستفزاز لمعرفة كافة ردود أفعال الناس.

ويكون الناس في موقف صعب أو مشكلة أخلاقية معينة ، وبعد أن تتم عملية العرض أي المقلب يقوم طاقم البرنامج في نهاية كل موقف يصورنه في تعريف الناس بفكرته ، وهي تأتي ضمن معالجة القضايا الاجتماعية .

مشاهدة برنامج الصدمة 2023 على mbc

وفي هذا الاطار وضعنا لكم تردد قناة ام بي سي mbc مصر حيث يترتب عليكم ضبطته على الرسيفر من أجل مشاهدة برنامج الصدمة 2023 كاملةً وهو التالي:

أولا: وفي التردد الأول جاء ، على القمر الصناعي نايل سات 11470 عمودي 5/6 تركيا، الشام والخليج .

ثانيا: وفي التردد الثاني جاء ، على القمر الصناعي نايل سات 11559 عمودي 5/6 غرب إفريقيا .

ثالثا: وفي التردد الثالث جاء ، على القمر الصناعي عربسات 11270 عمودي 5/6 تركيا، الشام والخليج .

رابعا: وفي التردد الرابع جاء ، على القمر الصناعي عربسات 12284 عمودي 5/6 غرب إفريقيا.

وفي نهاية المقالة نتمنى ان تكون قد تعرفتهم على تفاصيل برنامج الصدمة الجديد على قناة mbc في رمضان 2023 ، كما ونعهدكم إلى أننا نضع يوميا سلسلة مقالات حول برامج هذه القناة التي تجذب الملايين لمتابعتها .