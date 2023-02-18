تفاصيل طقس ولاية الجزائر اليوم السبت 18-2-2023

وضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه المقالة التي نشرناها على جميع صفحاتنا على موقع التواصل الاجتماعي حول تفاصيل الحالة الجوية اليوم في ولاية الجزائر وخلال الأيام المقبلة ، كما وارفقنا لكم رابط لموقع الكتروني ينقلكم بصورة مباشرة إلى التعرف على الطقس في جميع الولايات والان يترتب عليكم المتابعة .

طقس ولاية الجزائر اليوم السبت 18-2-2023

وجاء الطقس في ولاية الجزاء على النحو الآتي : إذ كان الاحول الجوية مشمسة ، بدرجة الحرارة المحسوسة: 14 ° ، فيما بلغت نسبة الضغط حوالي 1028.1 م.ب ، والرطوبة وصلت 72% .

أما عن الرؤية فقد وصلت 9.66 km كلم ، فيما بلغت سرعة الرياح في ولاية الجزائر قرابة ، 24 كلم/س .

الحالة الجوية في ولاية الجزائر فبراير 2023

اليوم الأحد 19-2-2023

في النهار يكون الجو غائم قليلا ، والحرارة القصوى: 19 ° | شروق الشمس :07:31 | الرياح: E 13 كلم/س | الرطوبة: 55% .

أما في الليل تكون سماء صافية اجمالا ، والحرارة الصغرى: 8 ° | غروب الشمس :18:32 | الرياح: E 9 كلم/س | الرطوبة: 77% .

الإثنين 20 – 2-2023

يكون حالة الطقس في ساعات النهار غائم قليلا، والحرارة القصوى: 19 ° | شروق الشمس :07:30 | الرياح: E 16 كلم/س | الرطوبة: 59% .

أما في ساعات الليل يكون الجو غائم قليلا والحرارة الصغرى: 11 ° | غروب الشمس :18:33 | الرياح: SE 10 كلم/س | الرطوبة: 69% .

الثلاثاء 21 – 2-2023

وتكون الأجواء في ساعات النهار غائم قليلا ، والحرارة القصوى: 22 ° | شروق الشمس :07:29 | الرياح: OSO 12 كلم/س | الرطوبة: 51% .

وتكون الأجواء الليل غائم قليلا ، والحرارة الصغرى: 9 ° | غروب الشمس :18:34 | الرياح: OSO 8 كلم/س | الرطوبة: 73% .

الأربعاء 22 -2-2023

وتكون أحوال الطقس في ساعات النهار مشمسة، والحرارة القصوى: 18 ° | شروق الشمس :07:27 | الرياح: ONO 15 كلم/س | الرطوبة: 73% .

أما في الليل سماء صافية ، والحرارة الصغرى: 9 ° | غروب الشمس :18:35 | الرياح: OSO 5 كلم/س | الرطوبة: 92% .

الخميس 23-2-2023

وفي ساعات النهار تكون الاجواء مشمسة والحرارة القصوى: 18 ° | شروق الشمس :07:26 | الرياح: ONO 15 كلم/س | الرطوبة: 74% .

أما في ساعات الليل تكون الأجواء في رعود متفرقة ، والحرارة الصغرى: 9 ° | غروب الشمس :18:36 | الرياح: O 9 كلم/س | الرطوبة: 87% .

ويمكن لكم الاطلاع على طقس الجزائر خلال الايام المقبلة في فبراير 2023 عبر هذا الرابط هنــــــــــــــا .