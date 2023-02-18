تفاصيل طقس ولاية الجزائر اليوم السبت 18-2-2023

وضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه المقالة التي نشرناها على جميع صفحاتنا على موقع التواصل الاجتماعي حول تفاصيل الحالة الجوية اليوم في ولاية الجزائر وخلال الأيام المقبلة ، كما وارفقنا لكم رابط لموقع الكتروني ينقلكم بصورة مباشرة إلى التعرف على الطقس في جميع الولايات والان يترتب عليكم المتابعة .
طقس ولاية الجزائر اليوم السبت 18-2-2023
وجاء الطقس في ولاية الجزاء على النحو الآتي : إذ كان الاحول الجوية مشمسة ، بدرجة الحرارة المحسوسة: 14 ° ، فيما بلغت نسبة الضغط حوالي 1028.1 م.ب ، والرطوبة وصلت 72% .
أما عن الرؤية فقد وصلت 9.66 km كلم ، فيما بلغت سرعة الرياح في ولاية الجزائر قرابة ، 24 كلم/س .
الحالة الجوية في ولاية الجزائر فبراير 2023
اليوم الأحد 19-2-2023
في النهار يكون الجو غائم قليلا ، والحرارة القصوى: 19 ° | شروق الشمس :07:31 | الرياح: E 13 كلم/س | الرطوبة: 55% .
أما في الليل تكون سماء صافية اجمالا ، والحرارة الصغرى: 8 ° | غروب الشمس :18:32 | الرياح: E 9 كلم/س | الرطوبة: 77% .
الإثنين 20 – 2-2023
يكون حالة الطقس في ساعات النهار غائم قليلا، والحرارة القصوى: 19 ° | شروق الشمس :07:30 | الرياح: E 16 كلم/س | الرطوبة: 59% .
أما في ساعات الليل يكون الجو غائم قليلا والحرارة الصغرى: 11 ° | غروب الشمس :18:33 | الرياح: SE 10 كلم/س | الرطوبة: 69% .
الثلاثاء 21 – 2-2023
وتكون الأجواء في ساعات النهار غائم قليلا ، والحرارة القصوى: 22 ° | شروق الشمس :07:29 | الرياح: OSO 12 كلم/س | الرطوبة: 51% .
وتكون الأجواء الليل غائم قليلا ، والحرارة الصغرى: 9 ° | غروب الشمس :18:34 | الرياح: OSO 8 كلم/س | الرطوبة: 73% .
الأربعاء 22 -2-2023
وتكون أحوال الطقس في ساعات النهار مشمسة، والحرارة القصوى: 18 ° | شروق الشمس :07:27 | الرياح: ONO 15 كلم/س | الرطوبة: 73% .
أما في الليل سماء صافية ، والحرارة الصغرى: 9 ° | غروب الشمس :18:35 | الرياح: OSO 5 كلم/س | الرطوبة: 92% .
الخميس 23-2-2023
وفي ساعات النهار تكون الاجواء مشمسة والحرارة القصوى: 18 ° | شروق الشمس :07:26 | الرياح: ONO 15 كلم/س | الرطوبة: 74% .
أما في ساعات الليل تكون الأجواء في رعود متفرقة ، والحرارة الصغرى: 9 ° | غروب الشمس :18:36 | الرياح: O 9 كلم/س | الرطوبة: 87% .
ويمكن لكم الاطلاع على طقس الجزائر خلال الايام المقبلة في فبراير 2023 عبر هذا الرابط هنــــــــــــــا .