بالصور جمعية اقرأ بالمحافظة الوسطى تنظم سردًا قرآنيًا في ذكرى الإسراء والمعراج

نظمت دائرة القرآن الكريم وعلومه في جمعية اقرأ الخيرية صباح اليوم سردًا لأجزاء من القرآن الكريم وسورة الإسراء بمناسبة ذكرى معجزة الاسراء والمعراج، وذلك بعنوان "ربيع القلوب من أرض الاسراء".

وشارك في السرد القرآني ما يربو عن ٣٠٠ حافظ وحافظة لكتاب الله عزوجل حيث سرد الطلاب في مسجد الرحمن بمخيم البريج، فيما سردت الطالبات في مسجد الدكتور الشهيد فتحي الشقاقي بمخيم النصيرات.

وتزامن السرد القرآني مع حملة تغريد على وسم #ربيع_القلوب بهدف الاحتفال بالمناسبة العطرة وربط الأمة الإسلامية بمسجدها الأقصى المبارك والذي يرزح تحت احتلال ظالم يسعى إلى تهويده واجتثاث أهله منه.

بدوره، قال مسؤول اللجنة الدعوية العامة في حركة الجهاد الإسلامي في المحافظة الوسطى أ. محمد اللوح إن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة جهود دعوية في المحافظة لإعادة تجديد الخطاب الديني وغرس القيم والأخلاق القرآنية الحميدة في نفوس الأجيال الحالية والتي يعوّل عليها تحرير المسجد الأقصى.

وأوضح اللوح أن دائرة القرآن الكريم وعلومه تخرّج سنويا عشرات الحفّاظ لكتاب الله، موجها الشكر الجزيل لجمعية إقرأ على دعمها المتواصل في خدمة كتاب الله.

كما توجهت دائرة القرآن الكريم بالشكر الجزيل لجمعية أرض السلام وعلى رأسها الحاج أبو عبد الله الحرازين لما قدّموه من دعم لإتمام مشروع السرد القرآني راجين من المولى القدير أن ينالهم سهم الخير والأجر والبركة.

من جهتها قال أ. منى منصور مشرفة الطالبات في دائرة القرآن إن جلسات السرد القرآني جزءٌ من الأنشطة المتواصلة الهادفة لجعل القرآن الكريم مصاحبًا ورفيقًا دائما لأبنائنا وبناتنا، متوجهةً بالشكر لكل المحفظات والمشرفات في المحافظة الوسطى على جهودهن الراقية.











