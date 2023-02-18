برنامج Chat GPT الجديد 2023 - طريقة استخدامه بسهوله

كيفية استخدام برنامج تشات جي بي تي Chat GPT الجديد 2023 ، وتصدر هذا البرنامج الجديد الذي هو عبارة عن سؤال يقدمه المستخدم ثم يقوم بالاجابة عنه فورا قائمة التريند وصدارة النشرات الإخبارية منذ شهر تقريبا كما وأن المستخدمين والأشخاص المهتمين قد بدأوا عبر الانترنت في البحث بشكل متواصل عن طريقة استخدام برنامج Chat GPT الذي ينافس محرك جوجل الشهير في مشروعه لكن هناك بعض المختصين قد وجهوا له انتقادات منها أنه غير دقيق ولمعرفة كامل التفاصيل بخصوص هذا الامر يترتب عليكم المواصلة في المتابعة لهذه المقالة التي عدها فريق فلسطين اليوم الاخباري حتى يتمكن كافة الاشخاص من استخدامه .

كيفية استخدام موقع Chatgpt للذكاء الاصطناعي 2023

وعن الإجابة عن هذا الموضوع فقد وضعنا لكم في هذه الفقرة وهي التالي: وعبر موقع تشات جي بي تي حيث يطلب أي شيء من خلال الدردشة ويربكك وما تريد معرفته.

كما ويشترط خلال استخدام موقع Chat gpt للذكاء الاصطناعي 2023 أن تكون فترة المعلومات قبل عام 2021 لأن معلومات هذا الموقع محدودة. عام 2021 ، كما ونستكمل معكم باقي التفاصيل.

استعمال موقع Chat gpt

ابرز مميزات موقع Chat gpt وهي التالي: أولا: الإجابة عن الأسئلة، ثانيا: إنشاء النصوص (مثل كتابة المقالات أو المقالات أو القصص)، ثالثا: تلخيص النصوص، رابعا: الترجمة، خامسا: كتابة الشعر أو تأليف الأغاني، سادسا: الدردشة أو إجراء محادثة، سابعا: المساعدة في كتابة الأكواد .

كما ونشير لكم إلى أن موقع تشات جي بي تي الذي تم طرحه في نوفمبر الماضي، القدرة الفائقة والفورية على شرح مفاهيم معقدة بكلمات بسيطة وبإنتاج محتوى من الألف إلى لياء بلا اقتباس مباشر من مصادر أخرى .

رابط تحميل موقع Chatgpt

ووصل عدد مستخدمي موقع Chatgpt ما يقارب المليون خلال خمسة أيام فقط ، ويمكن لكم تحميل موقع تشات جي بي تي وهو الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــــــــــــــــا .

عيوب موقع Chat gpt

أولا: وفي العيب الأول، رصد أخطاء عند صياغة جمل بالعربية في بعض الأحيان.

ثانيا: وفي العيب الثاني، عند الترجمة من الإنجليزية إلى العربية تكون النتيجة مدهشة .

ثالثا: وفي العيب الثالث، بعض المستخدمين اشتكوا من دقته في البحث وخلل في بعض الحسابات الرقمية .

رابعا: وفي العيب الرابع، أحيانا يعطي إجابات خاطئة أو تعليمات ضارة أو محتوى متحيزا.

مميزات موقع Chat gpt

أولا: الميزة الأولى ، تبسيط العمليات التشغيلية وتعزيزها من خلال الأتمتة.

ثانيا: الميزة الثانية، تقديم خدمات ما بعد البيع عند شراء العملاء للمنتجات.

ثالثا: الميزة الثالثة ، ترجمة النصوص من لغة إلى أخرى.

رابعا: الميزة الرابعة ، البحث.

خامسا: الميزة الخامسة، تسهيل عملية رحلة العميل.

سادسا: الميزة السادسة، توليد أفكار جديدة.

سابعا: الميزة السابعة، كتابة الأكواد البرمجية.

ثامنا: الميزة الثامنة، أتمتة أجزاء من عملية البيع.

وفي نهاية المقالة التي حرص فريق الموقع حول كيفية استخدام موقع Chat gpt للذكاء الاصطناعي 2023 وضع نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .