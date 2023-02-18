خطيب الأقصى يدعو لشد الرحال و الرباط في المسجد الأقصى

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:34 م
18 فبراير 2023
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دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، اليوم السبت، إلى اغتنام هذه الأيام بمزيد من الرباط في المسجد المبارك.

 وأوضح الشيخ صبري أن الرباط في المسجد الأقصى و شد الرحال اليه من أعظم الأعمال.

 و شدد على أنّ أهل بيت المقدس مُتجذّرون في المدينة، وهم على الوعد والعهد.

 كما أكد على ضرورة حماية الأسرى والمسرى في ظل اعتداءات الاحتلال المتصاعدة.

و تواصل سلطات الاحتلال اجراءاتها القمعية التعسفية بحق المصلين في المسجد الأقصى، حيث تزيد من اجراءاتها العسكرية من خلال التضييق على المقدسيين و تمنع المصلين من الوصول الى الاقصى من خلال الحواجز العسكرية، كما تنغص عليهم احتفالاتهم بالمناسبات الدينية في محيط الاقصى و البلدة القديمة و باب العامود.

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