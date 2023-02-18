خطيب الأقصى يدعو لشد الرحال و الرباط في المسجد الأقصى

دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، اليوم السبت، إلى اغتنام هذه الأيام بمزيد من الرباط في المسجد المبارك.

وأوضح الشيخ صبري أن الرباط في المسجد الأقصى و شد الرحال اليه من أعظم الأعمال.

و شدد على أنّ أهل بيت المقدس مُتجذّرون في المدينة، وهم على الوعد والعهد.

كما أكد على ضرورة حماية الأسرى والمسرى في ظل اعتداءات الاحتلال المتصاعدة.

و تواصل سلطات الاحتلال اجراءاتها القمعية التعسفية بحق المصلين في المسجد الأقصى، حيث تزيد من اجراءاتها العسكرية من خلال التضييق على المقدسيين و تمنع المصلين من الوصول الى الاقصى من خلال الحواجز العسكرية، كما تنغص عليهم احتفالاتهم بالمناسبات الدينية في محيط الاقصى و البلدة القديمة و باب العامود.