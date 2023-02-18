انقاذ 3 أشخاص من تحت ركام مبنى مدمر في انطاكيا بعد 296 ساعة على وقوع الزلزال

تمكنت فرق البحث والإنقاذ من إخراج ثلاثة أشخاص بينهم طفل من ركام مبنى مدمر في قضاء أنطاكيا مركز جنوب تركيا، بعد 296 ساعة من وقوع الزلزال.

و بحسب وسائل اعلام تركية، فإن فرق البحث والإنقاذ تسابق الزمن من أجل العثور على ناجين من بين أنقاض آلاف المباني المدمرة التي انهارت بعد الزلزالين العنيفين اللذين ضربا 11 ولاية وكان مركزهما ولاية قهرمان مرعش.

وبعد جهد كبير بذلته فرق البحث بينهم فريق إنقاذ قرغيزي أمام أنقاض مبنى أملاً في سماع أصوات لأحياء ما زالوا تحت الركام، تمكنت الفرق من رصد 3 أشخاص أحياء.

وبعد جهود وعمل متواصل، تم إنقاذ رجل وسيدة وطفل من تحت الأنقاض بعد 296 ساعة من وقوع الزلزال وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى .

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​