تقديرات "اسرائيلية": العمليات ستزداد قبل شهر رمضان

ذكرت القناة العبرية 12 اليوم السبت، أن العمليات ستزداد قبل شهر رمضان 2023.

و نقلت القناة العبرية، عن مسؤولون "امنيون" لدى الاحتلال: "وفق تقديرنا فإن العمليات ستزداد والتحذيرات الاستخبارية من وقوعها تزداد أيضاً ويوجد دوافع كبيرة لتنفيذها، ويتوجب أخذ الحذر في الشهر الذي يسبق رمضان ولا نريد إشعال المنطقة أكثر".

من جهته، عقب ايتمار بن غفير على كلام المسؤولين قائلا: "إذا أنتم تضمنون لي عدم شن وتنفيذ عمليات فلسطينية فأنا سأوقف العملية على شرقي القدس ، ولقد اتبعنا سياستكم طوال السنوات الماضية ولم نصل إلى أي نتيجة".