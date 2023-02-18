آلاف المواطنين يحيون ذكرى الإسراء والمعراج في المسجد الأقصى

توافد آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة ومناطق الداخل المحتل على المسجد الأقصى المبارك منذ الصباح الباكر للصلاة في ذكرى الإسراء والمعراج.

و يحرص المواطنون على إحياء هذه الذكرى في المسجد الأقصى، حيث بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم رحلة المعراج.

وتدفق المصلون على الرغم من العراقيل والقيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي نصبت الحواجز العسكرية ، و قامت بالتدقيق في بطاقات هوية المواطنين ، ومنعت الكثيرين منهم من الوصول إلى الأقصى.

و تقتصر احتفالات هذا العام على حلقات الصلاة والخطب الدينية والتسبيح النبوي والأجواء الروحانية في مصلى الأقصى، كما تضمنت الجلسات الدعاء للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا ، وتوزيع حلويات على العائلات ، والرسم على وجوه الأطفال.

كما شهدت أسواق القدس، خاصة البلدة القديمة، نشاطا في حركة المتسوقين، الذين ساروا في الأزقة للوصول لأبواب المسجد الأقصى، مرددين الأناشيد الدينية.