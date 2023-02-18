مشاهدة مباراة الأهلي المصري والهلال الآن بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا، يحتضن ملعب أم الدرداء في السودان، مباراة من الطراز الرفيع بين الأهلي المصري والهلال السوداني في تمام الساعة الثالثة من مساء اليوم السبت الموافق 18 فبراير 2023، ضمن الجولة الثانية من بطولة أبطال إفريقيا 2022-2023، حيث يسعى الأهلي المصري إلى تعزيز ألقابه في هذه البطولة القارية، بينما سيحرص لاعبو الهلال السوداني على تقديم مباراة من العيار الثقيل أمام الأهلي لوضع قدماً في الدور القادم للبطولة.

بث مباشر الأهلي المصري ضد الهلال مباشرة الآن

بث مباشر الأهلي المصري ضد الهلال مباشرة الآن، يسعى الأهلي المصري تعويض خسارته لكأس العالم للأندية على حساب ريال مدريد الإسباني الذي توج باللقب، حيث حصل على المركز الرابع في البطولة، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رابط بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال في المرحلة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2023، حيث يتواجد الأهلي في المجموعة الثانية من البطولة بجانب فرق صن داونز والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

بث مباشر الأهلي والهلال السوداني يوتيوب

بث مباشر الأهلي والهلال السوداني يوتيوب، من المقرر أن يُسند إذاعة مباراة الهلال السوداني ضد الأهلي المصري في المرحلة الثانية من دوري ابطال إفريقيا 2023، قنوات بي إن سبورت، بينما تسند مهمة التعليق على مباراة الأهلي والهلال السودانى في دوري أبطال إفريقيا 2023 للمعلق التونسي الشهير عصام الشوالي، فهو يحظى بقاعدة جماهيرية عالية جداً من محبيه على مستوى الوطن العربي.

طالع أيضا.. من هو معلق مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني اليوم والتشكيل المتوقع

الأهلي والهلال مباشر الآن

الأهلي والهلال مباشر الآن، وتتجه أنظار عشاق كرة القدم بشكل عام، وجمهور النادي الأهلي المصري على وجه الخصوص صوب ملعب ام الدرداء في السودان لمشاهدة مباراة القمة بين الأهلي والهلال السوداني، كما إن قنوات بي ان سبورت تتكفل بنقل المباراة عبر شاشاتها كونها الناقل الحصري والوحيد لدوري أبطال إفريقيا.

بث مباشر الآن مباراة الأهلي والهلال السوداني

بث مباشر الآن مباراة الأهلي والهلال السوداني، بعد الاطلاع على المعلق الرياضي والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني، سنرفق لكم حكم مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني في الدور الثاني من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث أرفق الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، مهمة قيادة مباراة الأهلي والهلال إلى الحكم الموريتانى بيدا داهانى، بينما سيعاونه كل من حمدين ديبا، مساعد أول، ويوسف محمد محمود، مساعد ثانى، وباباكار سار حكما رابعاً، وإلى هنا ننتهي من تحرير تقرير حمل عنوان، مشاهدة مباراة الأهلي المصري والهلال الآن بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا.