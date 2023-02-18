الية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأحد 19 فبراير 2023

أعلنت هيئة المعابر و الحدود بوزارة الداخلية بغزة عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد 19 فبراير 2023.

و وفقاً للهيئة، فإن السفر عبر معبر رفح سيكون للحافلة الأولى من كشف المسافرين رقم (2023/7)، و الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/7)

و أكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.

و دعت الهيئة المسافرين للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما طالبت الهيئة المسافرين بحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، و إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.