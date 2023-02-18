كيف ستكون أسعار الدجاج خلال شهر رمضان 2023؟

قال رئيس نقابة مربي الدواجن والثروة الحيوانية في قطاع غزة مروان الحلو، اليوم السبت 18 فبراير 2023: إن الجهات المختصة عملت على قدم وساق لتأمين الكميات المطلوبة من الدجاج اللاحم للقطاع خلال شهر رمضان المبارك 2023.

وأوضح الحلو في تصريح صحفي، أنّ نسبة إدخال البيض المُخصب إلى قطاع غزة تخطت الـ 4 ملايين بيضة، مما يمكن انتاج نحو 3 ملايين دجاجة لاحمة، وهي كمية تكفي احتياجات المستهلكين من المنتج طيلة شهر رمضان المبارك، مع تناسب السعر للمواطن والمُزارع على حد سواء.

وأشار الحلو، إلى أن القطاع سيتمكن من انتاج نحو مائة ألف بيضة يومياً طوال أيام شهر رمصان المبارك 2023، معرباً عن أمله أن تشهد الأسعار استقراراً طوال تلك الفترة، موجهاً شكر النقابة إلى وزارة الزراعة لتنظيمها عملية استيراد ومتابعة دخول البيض المخصب إلى قطاع غزة.

وفي العادة يزيد الطلب على الدجاج في شهر رمضان المبارك، وهو ما يؤدي إلى زيادة سعره بالنسبة للمستهلك وسط رضا من المُزراع الذي يتكبد خسائر كبيرة خلال الأشهر العادية بسبب انخفاض الأسعار.



