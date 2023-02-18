رابط فحص تصاريح العمل بالألوان شهر فبراير 2 2023، منذ أشهر قليلة غيرت وزارة العمل في قطاع غزة نظامها بما يخص تصاريح العمال للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل، بسبب الأعداد الهائلة التي سجلت عبر البرابط الذي أطلقته وزارة العمل للحصول على رخصة عمل في الداخل المحتل، حيث باتت الألوان أمام اسم ورقم الشخص المسجل للتصاريح هي من تُحدد مدة إمكانية استلامه تصريح العمل، لذا ستنشر لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تفاصيل تصاريح العمل بالألوان لعمال قطاع غزة 2023.

رابط فحص التصاريح بالألوان غزة 2023

رابط فحص التصاريح بالألوان غزة 2023، كان التسجيل قبل ذلك للحصول على تصريح عمل عن طريق الهيئة العامة للشؤون المدنية بالتعاون مع وزارة العمل، قبل أن يتم الاتفاق بين الجهتين على نشر رابط تسجيل للحصول على تصريح عمل من أجل العمل في الداخل الفلسطيني المحتل، وعلى الرغم من الأعداد الهائلة التي سجلت على الرابط إلا إنهم يأملون في أن تصدر تصاريح جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، ليتم تشغيل من حصلوا على لون أخضر أمام أسمائهم، وتقديم أسماء من حصولا على لون أصفر أو برتقالي.

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رابط فحص الدور العام لترشيح أسماء تصاريح العمل شهر 2 برقم الهوية

رابط فحص الدور العام لترشيح أسماء تصاريح العمل شهر 2 برقم الهوية، عند فحص اسمك أو طلبك على الرابط الموحد الذي تطلقه وزارة العمل سيظهر لك 5 ألوان رئيسية تحدد متى يمكن أن يصدر لك تصريح العمل، إن حصلت على اللون الأخضر، فإن ترشيح اسمك سيكون للدفعة القادمة، أما إن حصلت على اللون الأصفر فإن ترشيح اسمك سيكون في الدفعة الثانية، أما في حال وجدت اللون البرتقالي، فإن اسمك يحتاج إلى وقت إضافي وتصنيفه متوسط، إما إن حصلت على اللون الأحمر فإن اسمك يحتاج للمزيد من الوقت والأشهر، فهو تصنيفه بعيد عن الألوان السابقة، أما اللون الأسود فيدل ذلك على أن الاسم مرفوض بسبب موانع الترشيح.

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أحسنت وزارة العمل في غزة صنعاً حين رفضت تصاريح المشغل الإسرائيلي.

هذا باب شر، وفي إغلاقه الخير! — د.فايز أبو شمالة (@fayez2013851) September 11, 2022

رابط فحص التصاريح بالألوان غزة 2023 وزارة العمل

رابط فحص التصاريح بالألوان غزة 2023 وزارة العمل، لم تفعل وزارة العمل في قطاع غزة رابط فحص تصاريح العمل بالألوان لشهر فبراير 2023 في قطاع غزة، لأن الاحتلال حتى اللحظة لم يطلب أي أسماء مرشحة للحصول على تصاريح عمل بعد، إذ إن الأحاديث الواردة تدل على أنه لم يجدد الكوتة المتفق عليها وهي 20 ألاف تصريح، 17 ألفاً للعمال أو بصفة احتياجات اقتصادية، و3 آلاف للتجار، وسنوافيكم بآخر تطورات ومستجدات تصاريح الألوان لعمال غزة 2023.