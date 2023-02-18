تفاصيل سعر غرام الذهب في سوريا بالمحلات اليوم السبت 18-2-2023

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم السبت 18-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، وعلى مواقع محركات البحث على الانترنت يبحث ما يزيد عن خمسة عشر ألف مهتم في جميع محافظات البلاد وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن أسعار الذهب في سوريا خلال تعاملات اليوم في الأسواق وكل ما عليكم الان هو المتابعة للوصول إلى نهاية المقالة وهو التالي :

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم السبت 18-2-2023

سعر غرام الذهب في دمشق اليوم السبت بلغت عن شراء: 374,000 ، مبيع : 379,000 ليرة

سعر غرام الذهب في حلب اليوم السبت ، شراء 374,000 ، مبيع: 379,000 ليرة

سعر غرام الذهب في ادلب اليوم السبت ، شراء: 361,000 ، مبيع : 368,000 ليرة

سعر غرام الذهب في الحسكة اليوم السبت ، شراء : 361,000، مبيع : 368,000 ليرة

سعر الذهب في سوريا اليوم

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم عيار 24 بلغ عند مستوى بيع 388,571 شراء 388,000 ليرة

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم عيار 22 بلغ عند مستوى بيع 356,190 شراء 355,667 ليرة

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم عيار 21 بلغ عند مستوى بيع 340,000 شراء 339,500 ليرة

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم عيار 18 بلغ عند مستوى بيع 291,429 شراء 291,000 ليرة

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم عيار 14 بلغ عند مستوى بيع 226,667 شراء 226,333 ليرة

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم عيار 12 بلغ عند مستوى بيع 194,286 شراء 194,000 ليرة

سعر الاونصة بلغ عند مستوى بيع 12,084,571 شراء 12,066,800 ليرة

سعر الجنيه الذهب بلغ عند مستوى بيع 2,720,000 شراء 2,716,000 ليرة

سعر الكيلو بلغ عند مستوى بيع 388,571,429 شراء 388,000,000 ليرة

ونريد ان ننوه إلى أن هذه الأسعار قد تختلف من محل صاغة لآخر ، وفي نهاية المقالة نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .