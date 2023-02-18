بالصور أمريكي يغفو 40 دقيقة ويستيقظ بعين واحدة.. ما القصة؟

أُصيبت إحدى عيني مواطن أمريكي بالعمى، بعد أن نام مدة 40 دقيقة وهو يضع العدسات اللاصقة.

ونام تلك المدة القصيرة للاستراحة من العمل، إلا إنه عندما استيقظ لاحظ احمرار عينيه، ولكنه لم يهتم بالأمر، لأنه يُعاني دائماً من التهاب الملتحمة، ولكن عندما ساءت الأمور قرر مراجعة طبيب العيون، وفق LADBible.

وقال الطبي المشرف على حالة المريض: "أنت مصاب بالتهاب القرنية الشوكميبي (Acanthamoeba keratitis)، وأن الطفيليات آكلة اللحوم بدأت بأكل العين".

وقد أضطر مايكل إلى ترك الدراسة والعمل من أجل التركيز على علاج العين اليمنى التي أصيبت بالعمى. ويأمل أن يوافق الأطباء على إجراء عملية زرع القرنية، التي قد تؤدي إلى تحسن حالته. ولكن الأطباء حالياً ضد إجراء هذه العملية لأن جسمه قد يرفضها.



