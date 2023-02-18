القيادي عدنان يواصل إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال

يواصل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خضر عدنان من جنين، إضرابه عن الطعام لليوم الـ 14 على التوالي؛ رفضًا لاعتقاله التعسفي من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

وكانت مددت محكمة الاحتلال الصهيوني في ما يسمى بسجن "سالم" الصهيوني، الإثنين الماضي، اعتقال الشيخ عدنان، حتى يوم الأحد المقبل، حيث لا زال يحتجز في ما يعرف بـ"مركز تحقيق الجلمة".

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الشيخ القيادي عدنان في الخامس من شباط/ فبراير الجاري، وأعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله الأولى.

جدير ذكره أنه تعرض الشيخ عدنان للاعتقال حوالي 12 مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، معظمها رهنّ الاعتقال الإداريّ.

وتجد الإشارة إلى أن الشيخ عدنان خاض خلال اعتقاله، خمس إضرابات سابقة عن الطعام، منها أربعة إضرابات رفضاً لاعتقاله الإداريّ، ويعد من أوائل من فجر معركة الإضراب عن الطعام من أسرى "الجهاد الإسلامي" في سجون الاحتلال خلال العقد الماضي.