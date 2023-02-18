نشر إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت 18 فبراير 2023، عن إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وبيّنت إحصائية الهيئة العامة للمعابر، أنّ عدد المغادرين المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغ 11799 شخصاً، بينما بلغ عدد الوصول 11061 شخصاً.

ولفتت الإحصائية إلى أن المغادرين توزعوا إلى 11610 مواطنين، و140 أجنبياً، و49 من فلسطينيي الداخل المحتل.

وأفادت، بأن أعداد الوافدين إلى قطاع غزة توزعت بين 10883 مواطناً، و143 أجنبيًا، و41 من فلسطينيي الداخل، و3 وفيات ممن كانوا يتعالجون في الضفة والداخل المحتل.

ويقع حاجز بيت حانون في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.



