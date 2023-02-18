مقدمة إذاعة مدرسية بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج 2023، لذكرى الاسراء والمعراج ذكرى عظيمة وخاصية أعظم، يختص بها ديننا الحنيف، دين الإسلام" ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى المعجزة العظمية التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما إنها تشريف لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، الذي صعد في تلك الليلة إلى السموات العلا، كما إنه شاهد ما لم يشاهده بشر منذ تاريخ البشرية، كل تلك مقدمة عن الاسراء والمعراج، وذكراها العظيمة، لكن موضوعنا اليوم سيتخصص بنشر مقدمة لإذاعة مدرسية عن الاسراء والمعراج لطلبة المدارس.

خاتمة إذاعة مدرسية بذكرى الاسراء والمعراج 2023

خاتمة إذاعة مدرسية بذكرى الاسراء والمعراج 2023، لا تمر ذكرى الاسراء والمعراج على المسلمين مرور الكرام، في لها خاصية مميزة وعظيمة لدى معظم المسلمين في جميع أنحاء العالم، إذ يحتفل المسلمون والمؤمنون في هذه المناسبة العظيمة، كما إن طلبة المدارس يحضرون لإذاعة مدرسية كاملة عن الاسراء والمعراج، وهنا يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، فقرات إذاعة مدرسية كاملة عن الاسراء والمعراج 2023- تبدأ بمقدمة لإذاعة مدرسية لذكرى الاسراء والمعراج وتنتهي بخاتمة لإذاعة مدرسية بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج 2023.

طالع أيضا.. رسائل تهنئة بالاسراء والمعراج 2023 مكتوبة

فقرات إذاعة مدرسية بذكرى الاسراء والمعراج 2023

فقرات إذاعة مدرسية بذكرى الاسراء والمعراج 2023، نستهل فقرات إذاعة مدرسية بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج 2023، بمقدمة لهذه الذكرى: "بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، والصلاة والسلام على من سار ليلًا وصعد إلى السماء ووصل إلى سدرة المنتهى والتي عندها جنات المأوى، أما بعد ستكون هذه الإذاعة المدرسية عن رحلة من أعظم الرحلات التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الرحلة السماوية التي سار فيه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جبريل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على ظهر البراق، ثم نواصل: "تحية فخر واعتزاز بإدارة المدرسة ومعلميها وطلابها سلام الله عليكم جميعًا، أما الآن نبدأ فقرات هذه الإذاعة والقلب مليء بالأمل والسعادة.

فقرة هل تعلم لإذاعة مدرسية بذكرى الاسراء والمعراج 2023

فقرة هل تعلم لإذاعة مدرسية بذكرى الاسراء والمعراج 2023، هذه الفقرة سنذكر فيها أسئلة هل تعلم للذين يهتمون بقراءة مواضيع الاسراء والمعراج أو للطلبة الذي يرغبون بتحضير فقرة هل تعلم عن الاسراء والمعراج 2023، لذا سنرفق لكم أسئلة هل تعلم عن ذكرى الاسراء والمعراج 2023-1444 هـ، حيث سنرفقها بين فقرات هذه المقالة، وإلى هنا نختم مقالتنا التي حملت عنوان، مقدمة إذاعة مدرسية بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج 2023.