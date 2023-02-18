الأسـرى يواصلون العصيــــان في سجون الاحتلال

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت 18/2/2023، العصيان ضد قرارات إدارة السجون، لليوم الخامس على التوالي؛ رفضًا لقرارات ما يسمى بوزير الأمن القومي المتطرف إيتامار بن غفير، بحقهم من حرمانهم من أبسط حقوقهم والهجمة الشرسة التي تمرسها إدارة مصلحة السجون بحقهم.

وبحسب مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى، ستبقى خطوات العصيان مفتوحة حتى التاريخ المخدد لخطوة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل، وستكون هذه الخطوات مرهونة بموقف إدارة السّجون، والتطورات التي يمكن أن تحدث خلال الفترة القادمة، وستبقى لجنة الطوارئ الخاصة بالأسرى في حالة انعقاد دائم.

وتتمثل خطوات العصيان الأولية التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للأسرى، والتي بدأ بتنفيذها أسرى سجن (نفحة) يوم الثلاثاء (إغلاق الأقسام، وعرقلة ما يسمى بالفحص الأمني، وارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السّجون، كرسالة لتصاعد المواجهة، واستعداد الأسرى لذلك)، قبل أن تمتد لسجون أخرى.

ويُشار إلى أنه، اعتصم الأسرى الأبطال في ساحات السجون أمس الجمعة للاحتجاج على العقوبات التي تفرضها إدارة السجون بحقهم، وخاصة حرمانهم من الكثير من وسائل التدفئة والمياه الساخنة في ظل البرد القارس.

جدير ذكره أن لجنة الطوارئ العليا للأسرى، دعت الأسرى في سجون الاحتلال لإعلان حالة الاستنفار في كافة السجون الصهيوني؛ تحسباً لأي تطور من قبل إدارة سجون الاحتلال.