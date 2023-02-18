الطقس: أجواء صافية وارتفاع على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم السبت 2023-02-18، أن يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



هذه الليلة : يكون الجو صاف بوجه عام وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

غداً الأحد: 2023-02-19

يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .