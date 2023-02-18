سعر صرف الدولار في مصر اليوم السبت 18 فبراير 2023، شهد سعر الدولار استقراراً اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنوك وشركات الصرافة، و شهدت محركات البحث عمليات بحث واسعة عن أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في محلات الصرافة و البنوك و السوق السوداء، و لذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار صرف الدولار في مصر اليوم السبت 18-2-2023.

سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 30.50 جنيه للشراء، و30.60 جنيه للبيع، وهي أنفس أسعار أمس.

وبقي سعر الدولار صباح تعاملات اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند نحو 30.42 جنيه للشراء، و30.52 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وظل سعر الدولار اليوم بمستهل تعاملات بنك مصر عند نحو 30.42 جنيه للشراء، و30.52 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

كما استقر سعر الدولار اليوم لدى البنك التجاري الدولي (cib) عند نحو 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة

بلغ سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة مستويات قريبة من البنوك عند 30.42 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

ارتفعت قيمة الأخضر الأمريكي مقابل الجنيه المصري رسميًا، في السوق السوداء و تراوحت بين 31 و31.5 جنيه، بعدما وصلت في نهاية العام الماضي إلى 38 جنيها.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

و سجل سعر الدولار في بنك القاهرة صباح تعاملات اليوم، نحو 30.50 جنيه للشراء، و30.57 جنيه للبيع.