سعر غرام الذهب النهاردة السبت 18 فبراير 2023 في مصر

سعر غرام الذهب في مصر اليوم السبت 18 فبراير 2023، يبحث العديد من المواطنين المصريين عن أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم، حيث رصد فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" عمليات بحث واسعة عن أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري، من العيارات المختلفة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات اليوم السبت 18 فبراير 2023 تزامناً مع انخفاض المعدن النفيس في الأسواق العالمية وفي ظل ترقب المستثمرين لنتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي حول الفائدة.

سعر الذهب اليوم في مصر

تراجع سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر اليوم إلى 1920 جنيها للشراء، و1931.5جنيه للبيع، بتراجع يقترب من 5 جنيهات للجرام الواحد وفقا لبيانات منصة "آي صاغة".

وهوى سعر غرام الذهب اليوم عيار 18 في مصر إلى 1440 جنيها للشراء، و1448.5 جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

تراجع سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 1680 جنيها للشراء، و1690 جنيها للبيع، مقابل 1685 جنيها للشراء، و1695 جنيها للبيع، أمس.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة 14725 جنيهاً.