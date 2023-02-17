دعوة لإضراب شامل وعصيان مدني في القدس تضامناً مع مخيم شعفاط

دعت القوى والحراك الشبابي في مدينة القدس المحتلة، مساء اليوم الجمعة، إلى إعلان الإضراب الشامل والعصيان المدني في المدينة المقدسة وضواحيها يوم الأحد المقبل تضامناً مع مخيم شعفاط.

وقالت القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي في القدس المحتلة في بيان: ندعو إلى إضراب شامل يوم الأحد القادم وعصيان مدني يعم كافة مناطق القدس وضواحيها.

كما دعت أبناء القدس جميعاً إلى مواجهة الهجمة، التي يتعرض لها مخيم شعفاط والتي لم يشهد لها مثيلًا منذ احتلال القدس.

ويتعرض أهالي مخيم شعفاط لهجمة شرسة من قبل حكومة اليمين المتطرف في دولة الاحتلال طالت اعتقال عشرات المقدسيين وهدم بيوت وتدمير ممتلكات، وسط مواجهات يومية.