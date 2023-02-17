العثور على ناجٍ جديد في أنطاكية بعد 278 ساعة من وقوع الزلزال

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أنه عثر على رجل تحت الأنقاض، اليوم الجمعة، بعد 278 ساعة من وقوع الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في السادس من شباط/فبراير الجاري.

وعثر على الناجي هاكان ياسين أوغلو البالغ 45 عاما وفقا لقناة ان تي في الخاصة في اليوم الثاني عشر من الكارثة تحت أنقاض في محافظة هاتاي قرب الحدود السورية التي تضم مدينة أنطاكية المدمرة كليا.

وانتشل الناجي من تحت جبل من الحطام بحسب مقطع فيديو نشره رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي أرسل فرق إنقاذ من البلدية إلى المناطق المنكوبة.

وتم العثور على ثلاثة ناجين جدد وسط أنطاكية: انقذ رجلان في الـ33 والـ26 من العمر بعد "261 ساعة" من الزلزال وفتى في الرابعة عشرة قبلهما، كما أعلن قوجة صباح الجمعة.

وبحسب احدث احصائيات، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا الى 45 ألف شخصا، مع العثور على ناجين جدد في عدد من الولايات التركية.