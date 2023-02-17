ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا و سوريا الى 45 ألفاً

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا الى 45 ألف شخصا، مع العثور على ناجين جدد في عدد من الولايات التركية، في حين وجهت الأمم المتحدة نداءً لجمع أموال لدعم جهود الحكومة التركية لاحتواء تداعيات الكارثة.

و أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اليوم الجمعة عن ارتفاع جديد بعدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا فجر 6 فبراير/ شباط الجاري.

وقال صويلو إن حصيلة قتلى الزلزال في تركيا بلغت 39 ألفا و672.

وكانت آخر إحصائية أصدرتها السلطات التركية لعدد القتلى بلغت 38 ألفا و44 قتيلا، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

وأضاف وزير الداخلية أيضا في تصريحات بثتها قناة (سي.إن.إن ترك) الخاصة إن حوالي 82 ألف بناية إما انهارت أو تضررت بشدة نتيجة للزلزال في تركيا.