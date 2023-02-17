إصابات خلال تظاهرة على حدود غزة نصرةً للقدس والأسرى

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الجمعة، بإصابة شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وحسب المصادر ذاتها، فقد أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة داخل الآليات العسكرية، الأعيرة المعدنية وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، قرب السلك الفاصل شرق المخيم، ما أدى لإصابة شاب برصاصة معدنية في قدمه.

إلى ذلك، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز صوب المواطنين شرق مدينة غزة، وتحديدا في منطقة ملكَة، ما أدى لإصابة عدد من المتظاهرين بالاختناق.

وتجمع عشرات الشبان الفلسطينيين قرب السياج الزائل شرق البريج وسط قطاع غزة نصرةً للقدس والأسرى، في الوقت الذي استهدفت فيه قوات الاحتلال المتظاهرين بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيلة للدموع.