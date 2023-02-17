لأول مرة.. السعودية تنظم المنتدى الدولي للترفيه في الرياض

ذكرت صحيفة سعودية، أن الهيئة العامة للترفيه في المملكة تنظم المنتدى الدولي للترفيه في الرياض، للمرة الأولى بالشرق الأوسط، بالتعاون مع منظمة IAAPA خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس القادم.

وقالت صحيفة "عكاظ"، إن المنتدى يشكل أكبر تجمع لصناع الترفيه من الخبراء والمختصين حول العالم حيث يتضمن جلسات حوارية بحضور متحدثين وخبراء عالميين.

وأضافت أنه سيتضمن معرضا مصاحبا لشركات عالمية ويتيح فرصا فريدة لتبادل الخبرات مع أكبر المستثمرين الدوليين في الترفيه وجولات ميدانية في أكبر المدن الترفيهية بالمملكة.

وحسب الصحيفة، سيصاحب المنتدى أيضا برنامج مخصص للتطوير المهني يقدمه معهد مديري الوجهات الترفيهية "IAM" التابع للمنظمة، بهدف تبادل أفضل ممارسات المجال عبر أنواع من المشاريع التي تقوم عليها شركات رائدة في قطاع الترفيه من جميع أنحاء العالم.

ويسعى المنتدى لتنظيم مجموعة من الفرص للتواصل مع الخبراء للتعلم منهم، ومجموعة من الرحلات الميدانية إلى بوليفارد رياض سيتي، وبوليفارد وورلد، وفق "عكاظ".