بالفيديو قوات الاحتلال تقتحم محيط البناية المهددة بالهدم بسلوان بالقدس

اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة 17-2-2023، محيط البناية المهددة بالهدم في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت محيط المبنى المهدد بالهدم، وقامت باستنفار قواتها في بلدة سلوان بالقدس

وأظهرت بعض الفيديوهات انتشار قوات الاحتلال في محيط مبنى واد قدوم المهدد بالهدم في بلدة سلوان عقب أداء الأهالي صلاة الجمعة، فيما قام بعض الجنود بإزالة العلم الفلسطيني من المكان.

وكانت قد صدرت دعوات مقدسية، للتضامن مع سكان البناية المهددة بالهدم في سلوان بالقدس المحتلة وأداء صلاة الجمعة قرب المبنى، وذلك للجمعة الثانية على التوالي.