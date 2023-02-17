هل ارتفع سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 17-2-2023

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 17-2-2023 عيار 21 و18للبيع والشراء بالمصنعية ، ووضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل الجديدة بخصوص هذه الأسعار والتي جاءت في تعاملات اليوم على النحو التالي:

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 17-2-2023

سعر الذهب عيار 21 في الحسكة اليوم ، شراء356,000 ، مبيع: 364,000 ليرة .

سعر الذهب عيار 21 في حلب اليوم ، شراء: 375,000 ، مبيع : 382,000 ليرة .

سعر الذهب عيار 21 في ادلب اليوم ، شراء: 356,000 ، مبيع364,000 ليرة .

سعر الذهب عيار 21 في دمشق اليوم ، شراء375,000 ، مبيع : 382,000 ليرة .

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 388,571 شراء 388,000

عيار 22 بيع 356,190 شراء 355,667

عيار 21 بيع 340,000 شراء 339,500

عيار 18 بيع 291,429 شراء 291,000

عيار 14 بيع 226,667 شراء 226,333

عيار 12 بيع 194,286 شراء 194,000

الاونصة بيع 12,084,571 شراء 12,066,800

الجنيه الذهب بيع 2,720,000 شراء 2,716,000

الكيلو بيع 388,571,429 شراء 388,000,000

سعر الذهب في سوريا عيار 18

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 147,292 ليرة $58.62

سعر الذهب عيار 22 135,019 ليرة $53.74

اسعار الذهب عيار 21 128,883 ليرة $51.30

اسعار الذهب عيار 18 110,471 ليرة $43.97

سعر الذهب عيار 14 85,921 ليرة $34.20

سعر الذهب عيار 12 73,646 ليرة $29.31

اسعار أوقية الذهب 4,580,775 ليرة $1,823

اسعار جنيه الذهب 1,031,068 ليرة $410.38

اسعار كيلو الذهب 147,291,808 ليرة $58,624

سعر الذهب في سوريا اليوم للبيع والشراء

سعر غرام الذهب في سوريا للبيع والشراء

وسجل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

16 فبراير 148,463 129,908 111,349 86,604 74,232

15 فبراير 148,561 129,994 111,423 86,661 74,281

14 فبراير 149,912 131,177 112,436 87,449 74,956

13 فبراير 149,839 131,112 112,381 87,406 74,919

12 فبراير 150,792 131,946 113,096 87,963 75,396

11 فبراير 150,791 131,945 113,095 87,962 75,395

10 فبراير 150,700 131,866 113,027 87,909 75,350

9 فبراير 150,356 131,565 112,769 87,708 75,178

8 فبراير 151,535 132,596 113,653 88,396 75,767

7 فبراير 151,171 132,278 113,380 88,184 75,586



وفي نهاية المقالة التي حرص فيها فريق الموقع على وضع التفاصيل بشأن سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 17-2-2023 عيار 21 و18للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم