هل ارتفع سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 17-2-2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:33 ص
17 فبراير 2023
هل ارتفع سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 17-2-2023
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سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 17-2-2023 عيار 21 و18للبيع والشراء بالمصنعية ، ووضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل الجديدة بخصوص هذه الأسعار والتي جاءت في تعاملات اليوم على النحو التالي:

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 17-2-2023

سعر الذهب عيار 21 في الحسكة اليوم ، شراء356,000 ، مبيع: 364,000 ليرة .

سعر الذهب عيار 21 في حلب اليوم ، شراء: 375,000 ، مبيع : 382,000 ليرة .

سعر الذهب عيار 21 في ادلب اليوم ، شراء: 356,000 ، مبيع364,000 ليرة .

سعر الذهب عيار 21 في دمشق اليوم ، شراء375,000 ، مبيع : 382,000 ليرة .

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة     سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24  بيع 388,571 شراء 388,000

عيار 22  بيع 356,190 شراء 355,667

عيار 21  بيع 340,000 شراء 339,500

عيار 18  بيع 291,429 شراء 291,000

عيار 14  بيع 226,667 شراء 226,333

عيار 12  بيع 194,286 شراء 194,000

الاونصة  بيع 12,084,571 شراء 12,066,800

الجنيه الذهب         بيع 2,720,000 شراء 2,716,000

الكيلو      بيع 388,571,429 شراء 388,000,000

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 17-2-2023

سعر الذهب في سوريا عيار 18

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة     ليرة سورية           دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24          147,292 ليرة     $58.62

سعر الذهب عيار 22           135,019 ليرة     $53.74

اسعار الذهب عيار 21          128,883 ليرة     $51.30

اسعار الذهب عيار 18          110,471 ليرة     $43.97

سعر الذهب عيار 14           85,921 ليرة       $34.20

سعر الذهب عيار 12           73,646 ليرة       $29.31

اسعار أوقية الذهب  4,580,775 ليرة  $1,823

اسعار جنيه الذهب   1,031,068 ليرة  $410.38

اسعار كيلو الذهب   147,291,808 ليرة          $58,624

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 17-2-2023

سعر الذهب في سوريا اليوم للبيع والشراء

سعر غرام الذهب في سوريا للبيع والشراء

وسجل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم       عيار 24  عيار 21  عيار 18  عيار 14  عيار 12

16 فبراير            148,463           129,908           111,349           86,604 74,232

15 فبراير            148,561           129,994           111,423           86,661 74,281

14 فبراير            149,912           131,177           112,436           87,449 74,956

13 فبراير            149,839           131,112           112,381           87,406 74,919

12 فبراير            150,792           131,946           113,096           87,963 75,396

11 فبراير            150,791           131,945           113,095           87,962 75,395

10 فبراير            150,700           131,866           113,027           87,909 75,350

9 فبراير  150,356           131,565           112,769           87,708 75,178

8 فبراير  151,535           132,596           113,653           88,396 75,767

7 فبراير  151,171           132,278           113,380           88,184 75,586

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 17-2-2023
وفي نهاية المقالة التي حرص فيها فريق الموقع على وضع التفاصيل بشأن سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 17-2-2023 عيار 21 و18للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم

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