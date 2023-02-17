الشيخ عدنان يواصل إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال

يواصل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خضر عدنان إضرابه عن الطعام لليوم الـ 13 على التوالي؛ رفضًا لاعتقاله التعسفي من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، ويحتجز في ما يعرف بـ"مركز تحقيق الجلمة".

وكانت قد مددت محكمة الاحتلال الصهيوني في ما يسمى بسجن "سالم"، الإثنين الماضي، اعتقال الشيخ عدنان، حتى يوم الأحد المقبل.

ويُشار إلى أنه أعادت قوات الاحتلال اعتقال الشيخ القيادي عدنان في الخامس من شباط/ فبراير الجاري، وأعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله الأولى.

جدير ذكره أنه تعرض الشيخ عدنان للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، معظمها رهنّ الاعتقال الإداريّ.

ويُشار إلى أنه خاض خلال اعتقاله، خمس إضرابات سابقة، منها أربعة إضرابات رفضاً لاعتقاله الإداريّ.