الكشف عن حادثة أمنية خلال رحلة البعثة "الإسرائيلية" لتركيا

كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة، عن حادثة أمنية وقعت خلال رحلة البعثة الطبية "الإسرائيلية" التي أرسلها كيان الاحتلال إلى تركيا للمشاركة في عمليات الإنقاذ بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

وقال المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، يوسي يهوشع: "إن السلطات التركية أجبرت فريق "أمني إسرائيلي" يحمل أسلحة ومعدات خاصة لحماية البعثة الطبية الصهيونية، على تسليم أسلحتهم بمجرد وصولهم البلاد".

وأضاف المراسل العسكري للصحيفة: " أن مثل هذه الأفعال غير مقبول بها على الأراضي التركية، وأن جميع الوفود التي تأتي لتركيا يتم التصرف معها بنفس الأسلوب".

وكانت أفادت قناة كان العبرية، قبل عدة أيام، بأن فرق الإنقاذ "الإسرائيلية" الموجودة في تركيا للمساعدة في إجلاء المصابين من بين الركام جراء الزلزال في تركيا ستنهي مهمتها وستعود إلى "إسرائيل" على الفور.

وبحسب المراسل العسكري الصهيوني، يوني بن مناحيم، في حينه "إنه بسبب تهديد أمني قرر وفد إيهود هتسلا العودة إلى "إسرائيل" من تركيا في أسرع وقت ممكن".