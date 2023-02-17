تحذيرات من ارتكاب "قوات القمع" لاعتداء على الأسرى المعتصمين بساحات السجون

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:45 ص
17 فبراير 2023
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 حذرت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة 17-2-2023، من ارتكاب "قوات القمع" الصهيونية التابعة لمصلحة السجون لأي اعتداء على الأسرى المعتصمين بساحات السجون اليوم.

وقالت وزارة الأسرى والمحررين في تصريحات صحفية: "نحذر من ارتكاب "قوات القمع" التابعة لإدارة السجون أي اعتداء على الأسرى المعتصمين في ساحات السجون بعد صلاة الجمعة، مع تواتر الأنباء عن استنفار إدارة السجون لقواتها".

وأوضحت الوزارة، أن الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون لليوم الرابع على التوالي خطواتهم الاحتجاجية ضد إجراءات إدارة السجون بحقهم، وسط أجواء متوترة للغاية.

 

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