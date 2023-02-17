محرز في خانة الاتهام وهالاند السبب..!

تعرض الجزائري، رياض محرز نجم وجناح فريق مانشستر سيتي للوضع في خانة الاتهام، بسبب زميله النرويجي إيرلينج هالاند.

وقالت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" البريطانية، نقلاً عن تصريحات للاعب الاسكتلندي السابق والمحلل الحالي، ألي ماكويست، اتهم فيها رياض محرز وجاك جريليش على وجه التحديد، بعدم تزويد إيرلينج هالاند، بالكرات الحاسمة داخل منطقة الجزاء.

وقال ماكويست: "هالاند ورغم أنه سجل أهدافا أكثر من عدد المباريات التي لعبها، إلا أن حصيلته يفترض أن تكون أفضل بكثير، والمشكلة حاليا هو عدم تحصله على التمريرات بالشكل اللازم".

وتاعب قائلاً: "هناك فقط كيفن دي بروين، الذي يمنحه الكرات بشكل دائم ومستمر في المناطق التي يتحرك فيها، رياض محرز على اليمين وجاك جريليش على اليسار، يجب أن يكونا أكثر سرعة في التمرير لإيرلينج هالاند، وهو ما لم يحدث كثيرا".

وختم ماكويست: "بالنسبة لي هذه هي النقطة السلبية الوحيدة التي يعاني منها هالاند، ألا وهي عدم وصول الكرات له من الأجنحة في الآونة الأخيرة".

جدير ذكره أنه جاءت هذه التصريحات، رغم التوهج الكبير لمحرز منذ استئناف الموسم الكروي بعد فترة توقف كأس العالم، بدليل فوزه بجائزة أفضل لاعب في السيتي خلال شهري ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني.