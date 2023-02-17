بايدن: سنسقط أي أجسام طائرة تهدد حياة شعبنا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس الخميس، أنه سيتم إسقاط أي أجسام طائرة تهدد حياة الشعب الأمريكي.

جاء ذلك في خطاب لبايدن تعليقاً على طريقة استجابة الولايات المتحدة مع منطاد التجسس الصيني الذي تم إسقاطه.

وقال الرئيس الأمريكي بايدن: "رصدنا خلال الفترة الماضية عددا من الأجسام المجهولة في بعض المناطق بالعالم، مبيناً أن الجيش يراقب عن كثب الأجواء الأمريكية منذ إسقاط المنطاد الصيني".

وتابع بايدن قائلاً: "أجهزة الاستخبارات أكدت أن الأجسام المجهولة عبارة عن مناطيد لشركات خاصة ومراكز بحثية خاصة بدراسة أحوال الطقس".

وأردف : "سأشارك مع الكونغرس التفاصيل السرية بشأن الأجسام المجهولة فور انتهاء التحقيقات".

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